Gdje su danas i što rade zvijezde najpoznatijih dječjih filmova

Nekad preslatku dječicu, djevojčice i dječake koji su igrali uloge u nekim od najpoznatijih filmova za mlade danas biste jedva prepoznali. Odrasli, ozbiljniji, mnogo drugačiji, mladi glumci i glumice danas se bave nekim sasvim drugim stvarima

Tinejdžerku Candace Cameron gledali smo od prve do zadnje epizode u seriji 'Puna kuća' gdje je igrala najstariju kćer, kultnu D.J. Tanner. Gluma joj se očito kroz odrastanje sve manje sviđala, pa se kasnije okrenula pisanju. Danas ova 43-godišnjakinja iza sebe ima niz autorskih knjiga, a 'Reshaping It All: Motivation for Physical and Spiritual Fitness' ostvarila je titulu najprodavanije prema magazinu New York Times. Osim toga u sretnom je braku s Valerijem Bureom s kojim dijeli troje djece.