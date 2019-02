Franjo i Vito Dijak, otac i sin u stvarnom životu i na filmskom platnu: 'Nasilje je opasna droga i vrlo lako čovjek poklekne'

Novi film Antonija Nuića, 'Mali', koji je trijumfirao na prošlogodišnjem izdanju Pulskog filmskog festivala osvojivši Veliku zlatnu arenu za najbolji film, Oktavijana – nagradu Hrvatskog društva filmskih kritičara te Zlatnu arenu za specijalne efekte, počinje se od 14. veljače prikazivati u redovitoj hrvatskoj kinodistribuciji. Okosnicu filma čine otac i sin, koje igraju jedan od naših ponajboljih glumaca Franjo Dijak te njegov sin Vito, koji će neosporno osvojiti publiku svojim šarmom i talentom, a uoči premijere razgovarali su o tome za tportal

U filmu 'Mali' Franjo Dijak ima ulogu dilera drogom koji ne odustaje od nezakonitog ponašanja ni nakon odležane zatvorske kazne, a istovremeno želi zadržati skrbništvo nad sinom (kojeg odgaja na svoj način, na naizgled zdravim vrijednosnim temeljima), zbog čega je spreman učiniti baš sve. Ulogu Malog dobio je Vito Dijak, Franjin sin iz stvarnog života koji je, iako mu je to prvi film, svoj posao besprijekorno odradio te se savršeno uklopio u ekipu iz Nuićeva omnibusa 'Seks, piće i krvoproliće' koji je snimljen prije 15 godina. Film 'Mali' nastavak je priče o Frenkiju i njegovoj ekipi koju čine Rakan Rushaidat, Hrvoje Kečkeš i Bojan Navojec, a svojim izrazima popraćenim doskočicama s asfalta svakako čine film autentičnijim. Kako mu je ovo bio jedan od rijetkih intervjua, Franjo Dijak nam je otkrio da nerado govori za medije zbog toga da može lakše iznenaditi, a i malo se srami. 'Puno lakše mi se artikulirati kroz lik, kroz igru i takvu vrstu energije. A nekako si umišljam i da nisam nešto pretjerano zanimljiv javnosti', kaže. O filmu 'Mali' zato govori s neskrivenim zadovoljstvom. Vito je imao najmanje repeticija u filmu 'Prošlo je već godinu i pol dana od snimanja. Svašta se događalo u međuvremenu. Vito je upisao srednju školu. Kad se prisjećam toga, bilo je fora snimati. Okupila se škvadra u istom sastavu i sjećam se da mi je Nuja poslao scenarij te da sam ga ujutro uzeo u ruke, pročitao u jednom dahu i već tada mi se učinilo da će to biti super film', kaže Franjo. O filmu samo riječi hvale ima i 16-godišnji Vito.

'Bilo mi je to nešto posve novo, veliki izazov, i mogu reći da sam tada bio pravo dijete, a otkad je sniman film već sam malo odrastao. Drago mi je da sam ga snimio jer danas ne mogu zamisliti da nemam to iskustvo. Sad imam želju biti filmski redatelj, ići na Akademiju i baviti se filmom, a da ga nisam snimio, ne znam što bi me zanimalo', kaže Vito Dijak. Za Vitu je, kaže tata Franjo, uloga došla u delikatnom trenutku, na kraju osnovne škole. Upisao je Obrtničku školu za fotografiju i pohađa drugi razred. Na pitanje koliko je teška, a koliko olakšavajuća stvar kad tata i sin zajedno glume simpatični tinejdžer ističe da mu je bilo zabavno s tatom i drago mu je što je bio uz njega.

'U početku sam imao leptiriće zbog uzbuđenja kako će sve to ispasti, ali Nuić me odmah smirio i rekao: 'Ništa ne brini, kume, bit će sve kako treba.' I stvarno je bilo. Za vrijeme snimanja uživao sam gledati Vitu kako prolazi kroz cijeli taj proces. Bio sam fasciniran time kako je bio smiren i divno mi je bilo gledati odnos njega i redatelja - kako se vrlo jednostavno i točno dogovore te snime sve. Zapravo je Vito imao najmanje repeticija od svih nas u filmu', ponosan je Franjo. Nuić im je rekao - film je gotov, samo ga trebaju snimiti Vito Dijak je fascinantan 'mali' glumac. Govori odmjereno, a uz to ga kamera voli i takav debitantski nastup već dugo nije viđen. Ispričao je kako je uopće dobio ulogu. 'Tata me pitao sjećam li se Nuića jer ga prije toga nismo dugo vidjeli i pitao želim li glumiti u filmu. Odmah sam pristao jer mi je to bilo uzbudljivo', kaže.

'Nuić nam je rekao - film je gotov, samo ga trebamo snimiti. (smijeh) Sve smo dobro pripremili, snimili. Sve je teklo easy, dobro smo se družili i meni je to jedno od dražih, ako ne i najdražih snimanja', otkriva Franjo. Kad je riječ o anegdotama i nepredviđenim situacijama, sve je išlo vrlo opušteno, složila su se obojica. Nije se, kažu, previše problematiziralo, ali to je vjerojatno zato što se ekipa znala od ranije, a Antonio Nuić je napisao dobar scenarij. Upravo je redatelj bio taj koji ga je privukao filmu, a s Nuićem je, osim na omnibusu 'Seks, piće i krvoproliće', radio na filmu 'Sve džaba', pa ne krije da voli njegove filmove i način na koji radi. 'Volim njegovu maštu, odličan je storyteller, prepun je priča, majstor je svog zanata. Sjećam se da smo još dok smo bili na Akademiji puno razgovarali o obiteljima, međuljudskim odnosima i to nas je povezalo. Nuić je i krsni kum Vitovoj sestri. Od početka mi je, kako sam postao mladi roditelj, bio je uz mene, tako da je ta neka family spika odavno među nama', prisjetio se Franjo.

Film 'Mali' govori o današnjoj realnosti Kad je riječ o najtežim scenama iz filma, za Vitu je to bila jedna od posljednjih jer je, kaže, morao hodati s body ringom, teškim prslukom s kamerom. Zanimljivo je da je ta posljednja scena u filmu bila ujedno prva koju je snimio. 'Meni je bilo najteže hodati na prstima po panjevima, a da pritom ne gledam dolje. To mi je bilo naporno jer sam se bojao da ne fulam panj', otkrio je Franjo. I tata i sin su iz filma ponešto naučili. 'Skužio sam poruku filma, a ona je da takvih situacija oko nas ima užasno puno i da film uopće nije pretjerivanje. Onda sam se zamislio i upitao što bi bilo da je to stvarnost, da sam zaista sin takvog narkomana i luđaka i pitao sam se što bih napravio, a naučio sam iz toga da bih se donekle ponašao poput Malog u filmu', rekao je Vito.

'To je kriminalistički film s elementima obiteljske drame, priča o neraskidivoj vezi oca i sina s jedne strane, s druge strane o krhkosti tog istog odnosa, ovisno u kojem si miljeu. Film isto tako govori o današnjoj realnosti, o svijetu koji nije toliko prisutan u javnosti i koji nije tako lako uočljiv, koji se na neki način čak i skriva, pa to na neki način razgolićujemo - tako da publika vidi i drugi segment našeg društva koji utječe na život sa svih strana, prije svega egzistencijalnih, kulturoloških, pa i političkih', navodi Franjo. Sinu je dao tek jedan savjet prije snimanja - samo mirno i po planu, što je citat je Frenkija iz filma. 'Samo smo jednom iz zafrkancije napravili test, vježbu prije snimanja - tko može izdržati dulje, a da ne trepne, i Vito je dulje izdržao. Tu sam skužio da će biti sve u redu', kaže kroz smijeh 41-godišnji glumac. Viti je prije snimanja objasnio i kako mora imati nultu stopu tolerancije na nasilje. 'Nasilje proizvodi samo nasilje. To je evidentno, ali ljudi nikako da to shvate. Jako je puno nasilja, ne samo direktno, nego i pasivno. Non-stop se vodi nekakav rat, to je već nenormalno. Ljudi se moraju zatvoriti u neka sigurna okruženja kako bi opstali u ovom danas potpuno divljačkom svijetu. Ali zato ovaj film o tome progovara. Rambo Amadeus je jednom rekao da bi iz škola trebalo maknuti predmet povijesti i staviti predmet budućnosti jer iz povijesti očito nismo ništa naučili. Nasilje je opasna droga i vrlo lako čovjek poklekne', poručio je Franjo.

Zajedničko vrijeme najradije provode - ležeći Od Vite se, kaže, uči strpljenju i staloženosti. Kad je riječ o vlastitim osobinama koje danas prepoznaje kod sina, priznaje da je to unutarnja zaigranost. Kroz smijeh su se složili da zajedničko vrijeme najradije provode ležeći. 'Doma smo najviše. Mi smo velika obitelj, nas je šest i pas, tako da smo uglavnom doma, puno razgovaramo i uživamo', rekao je Franjo. Zanimalo nas je igraju li i privatno i tko pobjeđuje u šahu, koji Mali rastura u filmu. 'Igramo, mi Dijaci vučemo korijene od tate koji je veliki šahist, tako da se pored njega nitko u našoj obitelji ne može nazvati šahistom, ali svi smo ljubitelji', kaže Franjo, dok Vito otkriva da tata pobjeđuje u šahu, a doznali smo i da je redatelj filma također dobar u njemu.

Film 'Mali' prikazan je prošlog ljeta u Puli te je trijumfirao i pobrao važne nagrade, a Vito je i prvi put osjetio što znači biti poznat. Francuskinje su se oduševile filmom 'Mali' 'Bila je hrpa nekakvih srednjoškolki, Francuskinja, koje su posve slučajno pogledale film u Puli, u kojoj su ljetovale, što mi je genijalno. Došle su na odmor u neku drugu zemlju, grad, i da bi među ostalim upoznale kulturu Hrvatske, otišle su pogledati domaći film, što masa naših ljudi ne radi', sretan je Franjo. Ni Vito ne skriva zadovoljstvo: 'Bile su oduševljene i htjele su se fotografirati. Meni je to bilo posve prirodno i normalno', napominje Vito, kojem je bilo drago zbog toga, ali ne i neugodno što se našao u središtu pozornosti. Nikome u školi nije rekao da snima film, no to sada već svi znaju. 'Kažu mi: 'Wow, u filmu si, pa to moramo ići pogledati'', ispričao je.