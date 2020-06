[FOTO/VIDEO] U dvorištu HRT-a održan koncert Jazz orkestra

Ansambal Hrvatske radiotelevizije nakon gotovo tri mjeseca održao je koncert pred publikom u dvorištu HRT-a. Iako je pripreman za srijedu 3. lipnja, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koncert je prebačen na petak, 12. lipnja s početkom u 20 sati

Dobitnik najprestižnijih nagrada i priznanja, jedan od najznačajnijih bubnjara u povijesti jazza, Buddy Rich karijeru je počeo kao četverogodišnjak nastupajući u vodviljima. Ovaj glazbenik nepogrešiva osjećaja za ritam, fascinantne tehnike i brzine, tijekom sedamdesetogodišnje karijere svirao sa slavnim jazzistima poput Louisa Armstronga, Lestera Younga, Nata Kinga Colea, Dizzyja Gillespiea i drugih, a bio je i član legendarne skupine Jazz at the Philharmonic.

Također se pojavljivao u holivudskim filmovima kao što su Symphony of Swing, Ship Ahoy i How's About It. Vodio je vlastite ansamble i big bandove s kojima je snimio pedesetak albuma i nastupao diljem svijeta za milijune obožavatelja i nekoliko svjetskih vođa, uključujući kralja Tajlanda, kraljicu Engleske, Franklina D. Roosevelta, Johna F. Kennedyja, Ronalda Reagana i jordanskog kralja Husseina.