Filmski doček 2020. u Kaptol Boutique Cinema!

CineStar vam predstavlja potpuno drugačiju novogodišnju noć u Kaptol Boutique Cinema! Pripremite se za filmove, kokice, večeru, DJ-a... 'Obucite' osmijeh za najluđu noć u godini i na vrijeme osigurajte svoju ulaznicu!

Na listi naslova su:

'One su bombe' uz fantastičnu žensku postavu - Nicole Kidman, Charlize Theron i Margot Robbie 'Izazivač: Le Mans ’66', film nadahnut istinitom pričom o čvrstom prijateljstvu, koje je zauvijek promijenilo povijest automobilskih utrka. U glavnim ulogama su izvrsni Matt Damon i Christian Bale. Joker (u gl. ulozi Joaquin Phoenix) koji je nominiran za Zlatni globus u četiri kategorije, uključujući one za najboljeg glavnog glumca, redatelja i najbolji film te mu predviđaju mnoštvo nominacija za zlatni kipić iduće godine. 'Kralj lavova' – hit animirani film, redatelja Jona Favreaua, igranu verziju Disneyevog klasika iz 1994. 'Doktor Sleep', nastavak kultnog horora 'Isijavanje'. 'Nož u leđa', misteriozni film redatelja Riana Johnsona, na tragu radnji Agathe Christie, intrigantan spoj kriminalističkog zapleta, duhovitih scena i drame. 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera', deveti film serijala 'Ratovi zvijezda', završni dio nove trilogije kojeg svi željno iščekuju. 'Znaš li čuvati tajnu', romantična komedija o djevojci koja na putu u avionu ispriča svoje tajne potpunom strancu nadajući se da ga više neće vidjeti, no vrlo se iznenadi kad ga sretne na svom novom poslu i to u ulozi šefa! 'Kišni dan u New Yorku', nova i šarmantna komedija Woodyja Allena.

Program 'Filmski doček Nove godine' uključuje: kokice i prosecco dobrodošlice, filmski program u okviru kojeg birate jedan film prije ponoći, a jedan nakon, slano – slatke zalogaje (catering) i pjenušac u periodu od 23:00 do 01:00 sati, party u baru uz DJ-a od 19:30 do 20:30 sati i od 23:00 do 01:30 sati. Omogućena je i besplatna garderoba. U Centru Kaptol postoji mogućnost i 3 sata besplatnog parkiranja, ukoliko prethodno ovjerite parkirnu kartu na blagajni ili šanku kina, no nema rezervacije parkirnih mjesta.