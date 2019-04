Evo gdje poznati Hrvati provode proljetne praznike

View this post on Instagram

Krenuli smo na praznike!!! Jupiiii!!! 10 dana odmora, putovanja, obiteljskih druženja, novih spoznaja i odmora od posla! Po veličini osmijeha izgleda da je meni u ovom automobilu odmor najpotrebniji! Želim vam svima dobru zabavu, odlično društvo i još bolju trpezu! Sretan Uskrs svima!🐣💫