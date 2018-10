Ekskluzivno: Bohemian Rhapsody – Svjetska premijera u Kaptol Boutique Cinema 23. listopada

Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine uz satelitski prijenos s crvenog tepiha Wembley Arene

Freddie Mercury jedna je od najvećih rock-legendi. Jedina stvar koja je fascinantnija od njihove glazbe je njegova priča. Refrene pjesama 'We Will Rock You', 'We Are the Champions', te 'Bohemian Rhapsody' znaju mnogi ljubitelji rocka, ali i oni šire jer su to pjesme koje su postale fenomen pop kulture i neizostavni su dio svjetske rock antologije. Brojni fanovi odbrojavaju dane do početka prikazivanja jednog od najiščekivanijeg filma godine – Bohemian Rhapsody. Epska je to priča o legendarnom bendu i njegovoj pjevačkoj legendi Freddieju Mercuryju - čovjeku koji je vjerovao u sebe i svoju glazbu kad to nitko drugi nije, prkoseći svim stereotipima i kršeći sva pravila kako bi postao jedna od najvećih glazbenih ikona svih vremena.

Blitz-CineStar se tom prilikom našao na prestižnoj limitiranoj listi kina koje će ekskluzivno, putem satelitskog prijenosa, uživo prenositi događaje sa svjetske premijere filma u Londonu. Kako bi svojim vjernim posjetiteljima omogućili da budu dio tog izuzetnog glazbenog događaja, CineStar je odabrao Kaptol Boutique Cinema kao jedino kino u Hrvatskoj u kojem će obožavatelji ovog rock sastava moći pogledati film u isto vrijeme kada se održava i svjetska premijera, a prije samog filma će moći uživo pratiti dolazak filmske ekipe te svjetskih glazbenih zvijezda na crveni tepih. Program powered by Mastercard u Kaptol Boutique Cinema započinje u utorak 23.listopada od 19:45 sati s pjenušcem dobrodošlice i glazbeno-scenskim iznenađenjima za zagrijavanje atmosfere uoči premijere filma.

Film Bohemian Rhapsody slavi glazbu i nastavlja ostavštinu grupe Queen i kazuje novoj generaciji tko je bio Freddie. Prikazuje njegovo djetinjstvo u Zanzibaru, njegov dolazak u London, predrasude s kojima se borio tijekom odrastanja, njegovu sramežljivost i nesigurnost u vlastiti izgled, borbe na različitim frontama, njegovu briljantnost kao tekstopisca i glazbenika, pronalazak nove obitelji u bendu, njegove nezaboravne nastupe – sve to uokvireno stvaranjem zvuka koji je u to vrijeme bio inovativan i revolucionaran. Razdoblje od 1970. do 1985. čini se kao najvažnije u priči o Freddiju i grupi Queen, a završava trijumfom koncerta Live Aid.