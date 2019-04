Donosimo kadrove sa snimanja spota za 'The Dream': Roko zidine Jeruzalema pronašao usred Zagreba

1/11

Devetnaestogodišnji Roko vrlo je zadovoljan sa spotom kojega su snimali desetak sati, a iako je snimanje potrajalo gotovo cijelu noć, ekipa je s užitkom, puna entuzijazma i vjere u pjesmu, radila na spotu koji će po svojoj scenografiji biti jedinstven. Roko još ne želi otkriti detalje oko radnje, ali kaže kako će zasigurno izazvati reakcije, što mu je i cilj s obzirom na karakter festivala i poruku za koju vjeruje da će doprijeti do srca milijunske publike. 'Siguran sam da ovakvom pozitivnom energijom i umjetničkim vjetrom u leđa možemo izboriti ulazak u veliko finale Eurosonga, a tada je sve moguće!', optimističan je Roko. Hrvatsku će Roko Blažević s pjesmom 'The Dream', autora Jacquesa Houdeka, Charlieja Masona i Andree Čubrić, predstaviti druge polufinalne večeri 16. svibnja, na 64. Eurosongu, koji se od 14. do 18. svibnja održava u izraelskom Tel Avivu. Premijera spota očekuje se uskoro u programu HRT-a i na službenom You tube kanalu Eurovizije 2019.