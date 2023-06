Dijelimo 2x2 ulaznice za rasprodani koncert Florence and the Machine u Puli!

Florence + The Machine prodali su više od 17 milijuna albuma diljem svijeta, osvojili brojna Brit Awards priznanja, nominacije za sedam Grammy nagrada i zasjeli na vrhove glazbenih top ljestvica diljem svijeta.

Od debi albuma 'Lungs' iz 2009., Florence Welch s bendom Florence + The Machine izrasla je u jednu od najprepoznatljivijih vokalistica današnjice. Uslijedio je “Ceremonials” iz 2011., a nasljednik “How Big, How Blue, How Beautiful” zasjeo je na prvo mjesto Billbardove ljestvice albuma u SAD-u, odveo ih na headlinerske nastupe najvećih festivala poput Glastonburyja. Tom je prilikom nastupila i u Zagrebu na INmusic festivalu.