Deafness By Noise i M.O.R.T. predgrupe Hladnom pivu u Domu sportova

Samoborski Deafness By Noise i sinjski M.O.R.T. nastupit će kao predgrupe Hladnom pivu 2. te 3. ožujka u Domu sportova

Deafness By Noise – Petak, 2. ožujka

Prvi dan dvodnevne rezidencije nazvano je 'Old School' i u setu Hladnog piva bit će označeno izvedbom pjesama s prva četiri albuma. Stoga je i odabir hard core legendi Deafness By Noise kao predgrupe sasvim razumljiv jer su praktično krenuli u isto vrijeme i mnogo puta djelili pozornicu.

Deafness By Noise su osnovani 1991., a pet godina kasnije objavljuju prvi studijski album 'Never Give Up The Struggle'. Nakon toga objavljuju EP 'True Spirit', 2002. drugi studijski album 'Last Minute Call', te 2005. EP 'Cheap Tricks'. Godine 2008. potpisuju za izdavačku kuću I Scream Records. Zadnja tri albuma 'Aim 2 Please', 'Noise Deaf Forever' i 'A Long Way Down' snimili su u Njemačkoj u suradnji s poznatim producentom Andyjem Classenom, poznatom po radu sa sastavima Rykers, Holy Moses, Dew-Scented i Tankard. Sa producentom Andy Classenom u sklopu snimanja 'Noize Deaf Forever' albuma su snimljene i obrade za 'Roots Baby Roots' album. DBN na svom kontu imaju više od 1000 odrađenih koncerata, 15 samostalnih europskih turneja i turneja sa sastavima kao što su Suicidal Tendencies, Biohazard, Sick Of It All, Madball, D.R.I., Slapshot, H2O, Wisdom in Chains i drugima