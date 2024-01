N. Sa. 16.01.2024 u 11:33

Iako su se do sada trudili na sve načine sakriti u javnim pojavljivanjima, čini se kako Bradu Pittu i Ines de Ramon to više i ne smeta. Par, koji je u vezi od 2022., snimljen je nakon što su u galeriji Gagosian na Beverly Hillsu pogledali izložbu 'Moneyball' Bennetta Millera. Ipak, kako paparazzima ne bi olakšali posao, trudili su se od galerije do automobila hodati odvojeno, no na kraju je sav trud bio uzaludan.