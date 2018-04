Bivša članica Lollobrigide, nastavlja sa svojim solo projektom

Nakon dobro prihvaćenog prvog singla 'Day After Day', zagrebačka instrumentalistica i pjevačica SUN U, pravog imena Sanja Šiljković, nekadašnja pjevačica grupe Lollobrigida, iz svoje je kreativne radionice izvukla nešto što nemamo baš prilike čuti na našim prostorima

Bivša članica bandova Lollobrigida, Shoxx i Headswitch s 20 je godina dobila nagradu Status glazbene unije za najperspektivnijeg mladog glazbenika. Novi singl 'When Everything Goes Down' dugo će ostati u ušima – iza pjesme stoji već provjerena ekipa koja je radila i na prvom singlu, a refren je taj koji te nakon slušanja natjera da stisneš repeat i kreneš ispočetka, baš kao što i SUN U poručuje ovim singlom, stoji u priopćenju.

Sanja stvara sve melodije, svira sve instrumente i pjeva, za miks je bio zadužen Damjan Blažun (Beat Busters, BLKPRNT), a mastering je i ovoga puta povjeren Samu Johnu koji stoji iza mastera Chemical Brothersa, Justicea, Jamesa Blakea, Little Dragona, Tige, De La Soula.