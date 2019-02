Bila je kraljica skandala i seks simbol: Gdje je nestala Super Silva?

Silvija Mišanović znana kao Super Silva slavu je stekla preko noći pjevajući folk u Hrvatskoj u vrijeme rata. Izvodeći Cecine, Brenine i Draganine pjesme, dupkom je punila klubove u Hrvatskoj, a zbog atraktivnog izgleda i bujnog dekoltea nazivali su je seks simbolom. No nakon kratkog uživanja u slavi život joj se okrenuo naopako

Silvija Mišanović rođena je u Tuzli u siromašnoj obitelji, a od malih nogu bila je svjedok svađa i tučnjava majke i oca, koji su se razveli kad joj je bilo pet godina. Živjela kod bake, no kako je ona bila bolesna, neprestano su je seljakali od jednih do drugih rođaka. Kad je Silvi bilo 13 godina, u Bosni je počeo rat pa ju je obitelj poslala kod rođaka u Sloveniju. No od njih je pobjegla jer su je tretirali kao sluškinju. Došla je Zagreb te je noći znala provoditi spavajući po stubištima i tramvajima. Kako bi preživjela, čistila je po kućama, čuvala djecu te radila u butiku. Već je sa 16 godina počela glazbenu karijeru, a njezino glazbeno usmjerenje bila je folk glazba. Sa 17 je snimila prvi album 'Idem da se ne vratim'. Kasnije se okrenula i nešto modernijem zvuku.

Preživjela je tešku prometnu nesreću, nakon koje je završila na dugotrajnoj hospitalizaciji te su joj predviđali da više neće prohodati. Završila je i na psihijatriji, oboljela je od depresije i anoreksije. Nakon toga njezin se život u potpunosti promijenio, a ludi tempo i narodnjačke zabave ostavila je iza sebe.