M.D. 09.11.2024 u 22:54

U sklopu turneje naziva 'Od istoka do zapada' Aleksandra Prijović u splitskoj dvorani Gripe održala je koncert. Uoči početka koncerta ispred dvorane je vladala poprilična gužva, a koncert je započeo sa sat vremena kašnjenja. No, publika joj to nije zamjerila jer je oduševljeno pjevala s Aleksandrom u glas koja ima je priuštila pravi spektakl.