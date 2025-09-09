VIRALNA SNIMKA

Afera s Coldplay koncerta ne prestaje šokirati: Sada se javio i suprug ljubavnice

I.Bradić

09.09.2025 u 13:43

Preljubnici Andy Byron i Kristin Cabot uhvaćeni na koncertu grupe Coldplay
Preljubnici Andy Byron i Kristin Cabot uhvaćeni na koncertu grupe Coldplay Izvor: EPA i Screenshot / Autor: Mauricio Duenas Castaneda/EPA i Screenshot; montaža tportal
Ovog ljeta jedan od najvećih hitova u svijetu tračeva bila je neočekivana afera raskrinkana usred koncerta grupe Coldplay, a sada je cijela priča dobila i nastavak.

Drama koja se donedavno odvijala iza zatvorenih vrata jedne američke tehnološke kompanije, iznenada je svoj vrhunac doživjela usred – Coldplay koncerta u Bostonu. Tada je, naime, u viralnom trenutku koji je obišao svijet, pred tisućama obožavatelja razotkrivena intimna povezanost tadašnjeg direktora tvrtke Astronomer Andyja Byrona i šefice ljudskih resursa, Kristin Cabot.

Njihova zbunjena reakcija, uhvaćena kamerom, lansirala ih je u središte digitalne oluje i izazvala pravu poplavu komentara na društvenim mrežama.

Dok su tabloidi brujali o nevjeri, u priču se ubrzo uplela i obitelj.

Supruga Andyja Byrona, Megan Kerrigan Byron, prvo je uklonila njegovo prezime sa svog Facebook profila, a potom i potpuno deaktivirala račun u nadi da će tako izbjeći invaziju u privatnost. Iako se povukla u tišinu, val podrške na društvenim mrežama bio je ogroman – mnogi su hvalili njezinu hrabrost i dostojanstvo u situaciji u kojoj su je reflektori prisilno pronašli.

No, pravo iznenađenje stiglo je s druge strane ljubavnog trokuta – od supruga Kristin Cabot.

Andrew Cabot, javnosti poznat i kao čelni čovjek Privateer Ruma, preko glasnogovornika je otkrio da on i Kristin zapravo nisu u braku već neko vrijeme naglašavajući kako su se sporazumno razveli nekoliko tjedana prije bjelosvjetske afere. Njegovu priču potvrdila je i bivša supruga Julia, kojoj je, tvrdi, Andrew odmah nakon incidenta poslao poruku kako bi razjasnio situaciju.

