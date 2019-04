Zavirite u raskošnu vilu u kojoj je sniman film 'La la land', za kojeg je Emma Stone ponijela Oscara

1/42

Luksuzna vila u Los Angelesu u kojoj je sniman film 'La la land', nominiran za Oscara, stavljena je u prodaju i traži svog novog vlasnika koji je spreman posegnuti duboko u džep i izdvojiti vrtoglavih 43,3 milijuna kuna. Čudesna nekretnina veličine 790 metara kvadratnih prostora ima ukupno šest spavaćih soba, a najpoznatija je po slavnoj filmskoj sceni na bazenu koja se pojavljuje u filmu 'La la land' za koji je glumica Emma Stone osvojila Oscara. Emma na bazenu pjeva pjesmu 'Someone in the Crowd', a vila je ranije iznajmljena i za potrebe snimanja showa 'House of Food' te serije 'Navy CIS', 'Moderna obitelj' i 'Igrači', a poslužila je i kao set za snimanje nadolazećeg Netflixovog blockbustera 'The Laundromat' u kojem glume Meryl Streep i Gary Oldman. Luksuzna nekretnina omeđena je staklenim stijena koje pružaju predivan pogled na vrt s bazenom, a pored esencijalnih prostorija u kući, sadrži i vlastitu kino dvoranu, lift, ravan krov na kojem se nalazi terasa, prostorije za druženja i igre te unutarnji bazen s umjetnim slapom. Posjed je 2007. godine prodana za milijun dolara jednoj građevinskoj tvrtki koja je na tom posjedu 2012. godine izgradila ovu luksuznu vilu, a zanimljiva informacija je ta da u njoj nikada nitko nije živio, već je od prvog dana služila za najam za filmske setove.