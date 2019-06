Zavirite u luksuzni dom na plaži koji je slavni holivudski glumac unovčio za 50 milijuna kuna

1/11

Glumac Stephen Dorff, najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Blade, 'Gangsteri', 'Đavolje ždrijelo' i 'Besmrtnici' te po ulozi Rolanda Westa u trećoj sezoni serije 'Pravi detektiv', odlučio je riješiti se svog luksuznog doma u Malibuu. Brzo nakon što je stavljena u prodaju luksuzna vila smještena tik uz plažu La Costa Beach prodana je novom vlasniku za vrtoglavih 50 milijuna kuna. Impresivna nekretnina veličine 222 kvadratna metra, osim glavnih prostorija u kući, ima tri spavaće sobe i tri kupaonice, što možda nije tako grandiozan prostor za holivudske standarde, no činjenica da vam je potrebno samo 12 metara do prekrasne pješčane plaže zasigurno je veliki plus.