Zaboravite na 'Birke': Ove natikače još su udobnije, a nose se i na jesen

Lorena Majcen Bajić 23.07.2024 u 17:59

Udobne ravne sandale veliki su hit i ovog ljeta, a među najpopularnijima već su dugo nekoć omražene Birkenstock natikače. Danas slavljeni Boston modeli s jednim remenčićem i klasične Arizone s dva remena i širokim kopčama must have su komadi garderoba modnih zaljubljenica. No, sve veću konkurenciju imaju u Ugg Collins natikačama, koje mekanim krznom oko kopči i stopala pružaju još više mekoće i udobnosti. U njih se zaljubila i Alessandra Ambrosio, koja je birala tamno smeđi model i uskladila ga s majicom iste nijanse te 'vrućim' traper hlačicama. Ako su vam klasične 'birke' pomalo dosadile, a obožavate njihov stil, ovo je definitivno alternativa s kojom ne možete pogriješiti, pogotovo jer Ugg Collins natikače možete nositi i u hladnije doba godine