Wienerberger Brick Award 2020. - nagrada za kreativnost i inovaciju u arhitekturi

Saznajte sve o nagradi za najbolje arhitektonsko rješenje

Kandidati koji se prijave mogu se natjecati u pet kategorija u kojima se dodjeljuju nagrade: Feeling at home, Living together, Working together, Sharing public spaces i Building outside the box. Kategorije se odnose na zanimljive izvedbe arhitekture obiteljske kuće, višestambene zgrade, poslovnog prostora i funkcionalnog javnog objekta, a posljednja se kategorija oslanja na sposobnost razmišljanja izvan okvira u tehnologiji gradnje opekom. Osim što se u značajnom dijelu mora sastojati glinenog građevinskog materijala, projekt mora biti dovršen 2016. ili kasnije. Uz nagradu, odabranim će kandidatima biti dodijeljeni novčani iznosi od 7.000 eura za dobitnika glavne nagrade te 5.000 eura za svakog od preostala četiri pobjednika iz ostalih kategorija.