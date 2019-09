Vječni hit: Ovo su modeli gležnjača u koje se najviše isplati investirati ove jeseni

Modne trgovine gotovo su u potpunosti zamijenile ljetnu ponudu jesenskom, a mi nismo mogli ne primijetiti pregršt novih modela gležnjača koje su naveliko počele pristizati i - tek što su ugledali svjetlo dana - pojedini modeli već su se okitili titulom najtraženijih

Nove verzije čizama inspiriranih viktorijanskim dobom krasi sofisticirana silueta te su zahvaljujući vezicama iznimno udobne i pritom savršeno pridržavaju stopala.

Gležnjače inspirirane modom Divljeg zapada

Malo tko je vjerovao da će čizme s kaubojskim elementima zadržati svoj trendovski status do danas. Proteklih modnih mjeseci postale su jedan od must have komada vodećih trendseterica, a njihov trendovski status, po svemu sudeći, ne jenjava ni ove sezone.