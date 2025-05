Uvijek prelijepa: Ana de Armas istaknula noge u minici i najpoželjnijim čizmama

E. K. 28.05.2025 u 23:02

Glumica Ana de Armas koju možemo vidjeti i u njezinom novom filmu 'Ballerina', zna kako privući sve poglede pa je bila u središtu pozornosti u Parizu u elegantnom stajlingu koji joj je odlično pristajao. Ljepotica rođena na Kubi bila je itekako zapažena u 'all black' stajlingu koji potpisuje Louis Vuitton. Mini suknja visokog struka, ukrašena nizom zlatnih gumba po sredini, donijela je dašak retro šarma i istaknule njezine vitke noge. Look je dopunila chic kožnim kaputom s izraženim reverima i dvorednim kopčanjem i visokim kožnim čizmama, kakve su uvjerljivo vladale modnom scenom ove godine. Stajling je zaokružila zlatnim nakitom dok su make up i frizura bili mladenački opušteni.