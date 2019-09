Umjesto štiklama, Renee Zellweger dva elegantna stajlinga začinila popularnim tenisicama koje obožavaju i Hrvatice

1/14

Holivudska slatkica Renee Zellweger u New Yorku je imala zakazano gostovanje u emisiji 'The Late Show With Stephen Colbert', a sve u svrhu promocije svog novog filma. Film Ruperta Goolda 'Judy' u američka kina dolazi 27. rujna i jedan je od najočekivanijih ove godine, a Zellweger je filmu utjelovila lik Judy, talentiranu zvijezdu koju je u doba najveće slave obožavao cijeli svijet. Slavnu glumicu paparazzi su uslikali na ulicama New Yorka u čak dva elegantna stajlinga, koje je glumica neočekivano začinila kultnim Adidasovim modelom tenisica Superstar, koje su uz Stan Smith, najpopularniji model među svjetskim, ali i domaćim trendsetericama.