Ukrala pozornost: Seksi plavuša pokorila London u suknji za kojom žude trendseterice

Lijepa 51-godišnjakinja izazvala je pomutnju u Londonu pojavivši se u savršenom ljetnom outfitu. Zgodna plavuša poznata po hitovima poput 'Love at First Sight' ili 'Spinning Around', spomenimo neke, vješto je iskombinirala vječiti klasik, bijelu košulju s asimetričnom suknjom na preklop koju potpisuje legendarna britanska dizajnerica Vivienne Westwood. Stajling je začinila trendi sandalama s remenčićima i velikim sunčanim naočalima.