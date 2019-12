Ugostitelji se na maštovit i inovativan nose s manjkom i poskupljenjem radne snage

U zadnjih nekoliko godina Hrvatska se suočava s novim fenomenom, koji radno aktivne generacije kod nas još nisu vidjele. Radi se o manjku radne snage, pogotovo kvalificirane i sa iskustvom. Ovaj fenomen se osjeti u gotovo svakoj struci a može se reći da se prvi veliki udar osjetio u ugostiteljstvu

Ovdje se događa obrat priče, iako situacija nije izgledala nimalo ugodno. Kako je hrvatska snalažljivost već poslovična stvar, dogodilo se da teška vremena rezultiraju korisnim novotarijama. Ugostitelji su mahom počeli razmišljati managerski, te su preostalim radnicima počeli skraćivati ili ukidati obaveze kako bi se radno vrijeme u što većoj mjeri iskoristilo za koristan rad s gostom. Takav način razmišljanja neminovno povećava profitabilnost i isplativost radnika, stoga opravdava i veća izdvajanja za radnikovu plaću. Reklo bi se vuk sit, ovce na broju – no kako? Puno je malih radnji koje su konobari radili za vrijeme smjene, a koje nisu profitabilne. Najveći posao na kojem se ne zarađuje jest samo vođenje posla, inventure i obračuni. Nakon uspješnog napornog dana ili noći, voditelji i konobari tek prionu na posao te mjere, pretaču, broje, računaju... Umor u tome ne pomaže a s druge strane taj rad isto košta, a ništa novca ne donosi. Mladi zagrebački inovatori su se zato sjetili da se i tu može pomoći s tehnikom, kao što se već dugo radi u ostalim strukama. Cilj je da čovjek radi što ugodnije i što profitabilnije, a ostale operacije je potrebno što više skratiti i pojednostaviti. Napravili su kombinaciju hardware + software, tako što su uzeli vrhunski Švicarsko-Američki aparat i primijenili hrvatsko znanje te razvili program koji radi integrirano sa stranom aparaturom. Rezultat je ispao fantastičan i odmah se svidio ugostiteljima. Njihov digitalni mjerač pića „BarLista“ odmah je ušao u primjenu u klubovima, kafićima, restoranima i hotelima.

Hrvatska kao zemlja s razvijenim turizmom ima potrebu za znatnim brojem radnika u ugostiteljstvu. To se više ne odnosi više samo na sezonski rad na moru, nego je ta potreba pojačana u cijeloj zemlji kroz cijelu godinu. Otvaranje mogućnosti zaposlenja u zemljama EU, je odnijelo velik broj radnika upravo iz ove branše. Zbog enormnih nameta i davanja na plaću, domaći poslodavci su se našli u nezavidnoj poziciji naspram poslodavaca u Austriji, Njemačkoj, Irskoj... Uslijed svega toga, ugostitelji su bili dodatno pogođeni promjenom dugoročne strategije koja je uključila promjenu PDV-a s 13% na 25%.

Pitali smo tvorce BarLista-e da nam malo opišu svoj proizvod, te da li su ugostitelji reagirali onako kako su očekivali? Kako kažu, glavna stvar u razvoju je bila jednostavnost uporabe i pouzdanost. Kažu da je razvoj bio jako zabavan, pogotovo testiranje prvih inačica softvera. Testiranje neminovno uključuje mjerenje alkoholnih pića, te provjera da li dobro mjeri razliku... kažu nam kroz smijeh da je tu razliku pića u boci je trebalo nekako napraviti, a u obzir je trebalo uzeti sve stvarne faktore tako da je testiranje moralo izgledati kao stvarni rad za šankom samo jako ubrzano. Nadalje, BarLista-u je trebalo testirati na različitim korisnicima, tako su tražili (malo čudno zvuči) nemarne konobare koji povremeno rade uz faks, pa stroge profesionalce koje se razumiju u posao, pa sve do 60-godišnjaka kojem rad na računalu nije baš drag. Kada su svi testni korisnici sami mogli izvaditi BarLista-u iz ladice i od početka do kraja samostalno odraditi inventuru i obračun, tada je dizajn bio spreman. Kroz BarLista-u se digitalno mjere žestoka pića i ono što se prodaje uz rastakanje, unose se komadni artikli te se automatski rade usporedbe s prijašnjim stanjima. Razlike, nelogičnosti, vrijednosti prodanog, čitav obračun, napomene i narudžbenice za sljedeću smjenu su odmah spremne. Sve se može slati preko email-a ili spremati u Excel ili PDF formatu. Nema veze ako se sva računala pokvare ili nema struje, svi podaci i sve inventure se čuvaju na BarLista udaljenom serveru i uvijek su dostupni samo korisniku.

Na kraju su nam u šali rekli da su im sve krilatice i opisi pali u vodu, kada je prvi korisnik rekao „pa to ubiti nije mjerač, to je plug'n'play birtija!“ Istina je da ne radi samo mjerenje, nego s BarLista-om možete voditi cijelo poslovanje i vidjeti točno kada je tko učinio koji korak; a dolazi u verziji za bar i za kuhinju. Sve BarLista-e mogu biti povezane i nadzirane s jednog udaljenog mjesta.

Pitali smo ih u šali hoće li razvijati i robota koji zamjenjuju konobare, na što su rekli da im to ne pada na pamet! Kako kažu, za vrijeme faksa su konobarili neki manje neki više i tvrde da niti jedan stroj ne može zamijeniti čovjeka u ovom poslu. Ovaj posao nije prodaja, već ugostiteljstvo i bitno je ugostiti čovjeka, zato je potrebna osoba i to osoba koja nije opterećena ničim nekorisnim već samo brigom o gostu. Kažu da je to iskustvo iz ugostiteljstva i razlog zašto se rodila ideja o BarLista-i. Više o ovo domaćem proizvodu možete saznati na njihovim stranicama.