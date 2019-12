U svom stilu: Svi govore o ovoj kreaciji Maje Šuput koja je nesvakidašnji hibrid haljine i kombinezona

Maja Šuput Tatarinov ne krije koliko uživa u modnim eksperimentiranjima pa je podignula temperaturu na polufinalnoj večeri popularnog showa 'Supertalent'

'Happy birthday my love. Mom bratu, prijatelju, modnom genijalcu, privatnom i poslovnom osloncu, osobi koja me najviše puta skinula i obukla... Nek si mi živ i zdrav, sve ostalo ćemo nekako, kao i do sada. I da, nadam se da ćeš zauvijek imati inspiracije za prekrasne haljine u kojima posljednjih 15 godina šetam. Love you babe @markogrubnic', poručila je Maja Grubniću.

Kako je najavljeno, finale 'Supertalenta' u kojem je Maja članica žirija, održat će se 23. prosinca.