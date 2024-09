U ove gradove više se ne bi vratili: Turisti napravili popis, na njemu i hrvatski biser

Iako je riječ o najvećim top destinacijama u Europi, zbog kojih mnogi i s drugih strana svijeta sjedaju u avion kako bi uživali u ljepotama raznih gradova, mnogi turisti smatraju ih zapravo najgorim gradovima za posjet i za njih tvrde da se više nikada ne bi tamo vratili

Nakon što se na Redditu pojavila rasprava oko europskih gradova koje se uistinu ne isplati vratiti, nije trebalo dugo da se užare odgovori, ali i da nastane lista koja je i više nego zanimljiva, osobito jer se na njoj nalazi i jedan hrvatski grad. U odgovorima se da pronaći uistinu svega, a turisti pojedinim gradovima tepaju kako je 'san za umirovljenike' ili pak 'zamka za turiste'.

Bratislava, Slovačka Unatoč dojmljivom mostu s vidikovcem, koji pomalo nalikuje na NLO, glavni grad Slovačke i nije pretjerano impresionirao one koji su sudjelovali u Redditovoj raspravi. Jedan je komentar tako bio da je riječ o 'najdosadnijem gradu u kojem je ikada bio', dok je drugi korisnik napisao kako 'NLO most izgleda neobično, no nije vrijedan posebnog putovanja.' Ima i onih koji su komentirali stanovnike Bratislave koji su im izgledali kao da im je 'jako hladno pa su bili pomalo ljutiti ili depresivni'.

Kao da ste na Maldivima: Ovo su najljepše pješčane plaže Hrvatske Izvor: Ostale fotografije / Autor: Neven Bučević

Milano, Italija Možda je riječ o europskoj prijestolnici mode, no to ne znači da se Redditovim korisnicima svidio. 'Nije me baš oduševio. Ne bi se žurio vratiti tamo, možda samo da prođem tuda na putu do jezera.' Venecija, Italija Iako godišnje milijuni i milijuni turista dolaze iz svih krajeva svijeta kako bi prošetali bajkovitom Venecijom, taj se grad ipak jednom korisniku Reddita i nije pretjerano svidio. 'Nakon što sam tamo proveo pet dana, nemam potrebe vratiti se ponovno. Uistinu je nevjerojatno lijep, jedinstven i arhitektonski umjetnički grad, zbog čega mi je drago što sam ga vidio. No, tamo je jednako tako iritirajuće kretati se uokolo, hrana nije tako dobra, kao što je u drugim dijelovima Italije, a za mene je i previše 'turistički lažna'.

Oslo, Norveška Iako je Norveška većinu osvojila, njezin glavni grad, Oslo, nije ih se pretjerano dojmio. 'Iako sam veliki obožavatelj Norveške, za mene je Oslo bio jako dosadan. Nikakve zanimljive arhitekture, malen i ne pruža neke pretjerane mogućnosti. Ni priroda oko njega nije nešto spektakularna, osobito kad usporedite s drugim mjestima u Norveškoj.' Barcelona, Španjolska Možda je riječ o najpoznatijoj španjolskoj turističkoj destinaciji, no unatoč tome Barcelona 'nije svima sjela'. Jedan turist tako je napisao: 'Prelijep grad i nevjerojatna hrana, no hrpa uličnih prevaranata i džepara te konstantno maltretiranje omelo je putovanje.' I drugi korisnik Reddita se s njim složio rekavši: 'Dao sam mu dvije prilike, ali i dalje osjećam isto. Preskup, a uz to ne osjećate se dobrodošlo jer vas građani trenutno ne žele vidjeti u svom gradu. Ne mogu ih kriviti, jer sve je skupo, a i neki su turisti budale, stoga pođite negdje drugdje u Španjolskoj.' Basel, Švicarska Smješten na obalama rijeke Rajne, Basel nije oduševio korisnika Lumpy-Rub-9125, koji je napisao: 'Iako je krajolik lijep, to je vrlo dosadan grad. To je kao mjesto iz snova za umirovljenike. Grad je mrtav nakon 20 sati i nije dopušteno u predgrađu slušati glazbu nakon 20 ili 21 sat. Uz to vrlo je skupo i nemaš ništa za raditi.'

Plaža Pasjača Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL







+7 Plaža Pasjača Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL