U jesen želite zakoračiti sa stilom i novom frizurom? Ova je apsolutni hit, a pristaje - svima

Razmišljate o velikoj promjeni stajlinga i odvažnom rezu koji je već neko vrijeme najpopularniji među slavnim ljepoticama? Ako ste ove jeseni poželjeli privlačiti poglede šarmantnim bobom, evo što morate znati

Vrat

Mnogi ne razmišljaju o tome, ali stručnjaci kažu kako prilikom šišanja treba razmisliti i o obliku i duljini vrata. Ako imate dugačak vrat, pristaju vam različite duljine i oblici, no što je kraći, bob treba biti klasičniji. Kako vrat ne bi izgledao kraće, držite se duljine oko čeljusti i iznad.

Tip kose

Prilikom odabira idealne vrste boba treba uzeti u obzir i to kakav je vaš tip kose jer nije isto ako vam je gusta, tanka ili pak kovrčava. Osobe koje imaju gustu kosu trebaju zatražiti nešto dulju varijantu boba kako im ne bi izgledala previše gljivasto. Hair stilisti kažu kako je najbolji odabir za osobe s takvim tipom kose duži bob ili onaj srednje dužine, postepeno ošišan, no u manje slojeva. Vlasnice tanje kose neka se drže duljine do čeljusti, a preporučuje im se ravan rez i izbjegavanje kraće duljine na vratu. Mislite da se vaša kovrčava kosa ne može oblikovati u stajliš bob? Ne brinite, kovrčavi bob može izgledati sjajno (sjetimo se npr. Zendaye), no bitno je naglasiti da kosa mora biti ošišana slojevito i pažljivo kako ne bi izgubila na duljini nakon sušenja.