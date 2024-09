Tko rekao da je na pragu 60-e: Halle Berry pokazala božanstveno dobro izdanje

M. Duhaček 17.09.2024 u 15:27

Halle Berry doslovce je blistala na svjetskoj premijeri filma 'Never Let Go' u New Yorku. Slavna 58-godišnja glumica, koju je proslavila uloga, koja je nedavno progovorila o svojoj wellness rutini bez šećera, pridružila se drugim slavnim osobama na blještavom događaju održanom na Regal Times Squareu. Halle u novom, napetom hororu ima glavnu ulogu, a film bi se se trebao pojaviti u kinima kasnije ovog mjeseca u SAD-u. Glumica je oduševila u haljini golih ramena koja je prianjala uz njezino tijelo, a imala je pruge u zlatnoj, žutosmeđoj, narančastoj i srebrnoj nijansi. Svjetlucava haljina presijavala se pod jakim svjetlima reflektora, a glamurozan izgled bio je podignut detaljima ukrašenih naramenica oko vrata koje su se križale na leđima.