The Missadventure – Putovanja samo za žene i to na najpoznatije svjetske lokacije

Čak 80% odluka o putovanjima donose žene i jako puno njih ne putuje koliko bi htjelo jer nemaju s kim. Upravo tom problemu na kraj je odlučila stati Paola Crevatini Rebsamen

The MissAdventure je zajednica žena koje ujedinjuje zajednička strast da slijede svoje snove i podržavaju jedni druge. Osnovana 2016. godine od strane hrvatice Paole Crevatini Rebsamen, ova jedinstveno zajednica okuplja članove iz svih kulturnih sredina kako bi dijelili, stvarali, učili i inspirirali jedni druge da slijede svoje snove. Organiziraju putovanja za žene, susrete i događaje širom svijeta kako bi pomogli ženama da se povežu i surađuju. Sve je počelo kao zabavan projekt tijekom Paolinog svakodnevnog putovanja na posao, no do sada broje +17 000 žena na MissAdventure i 225 000 žena na MissAdventure Community (@femmetravel).

Ciljevi The MissAdventure zajednice: