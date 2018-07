Tako im dobro pristaju: Ove dvije ljepotice svojom su odjećom otkrile zanimljive tetovaže

1/27

Baš kako su svojedobno pjevali i Animatori, 'ljeto nam se vratilo' i to u punom sjaju, a to se itekako osjetilo ovog vikenda u Dubrovniku. Zrake sunca izmamile su u grad mnogobrojne turiste, ali i Dubrovkinje, koje nisu odoljele ispiti piće na omiljenom Stradunu. Lepršave haljinice svih dužina i dezena, ali i vruće hlačice prevladavale su na ljepoticama, no dvije su dame ipak prikupile najviše pozornosti i to iz jednog razloga - svoje su tijelo ukrasile neobičnim tetovažama, čime su se isticali od većine.