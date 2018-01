Spas u zadnji čas: Modni trikovi koje treba znati svaka žena

Ponekad detalji mogu učiniti ogromnu razliku, pa tako primjerice pogrešan nakit ili neodgovarajuće cipele mogu u potpunosti pokvariti cjelokupan stajling oko kojeg ste se toliko trudili. Jednako tako, pomno odabran ili improviziran modni detalj može spasiti dan. Sitnice zbilja čine čuda, a mi smo odlučili izdvojiti pet korisnih trikova koji će pomoći svakoj dami u stilskoj nevolji

1. Trik sa zatvaračem

Ako vam se zaglavi zatvarač, a već kasnite na posao i proklinjete dan kad ste odlučili odjenuti baš tu haljinu, bez brige, nema mjesta panici. Krutim sapunom namočite mjesto na kojem se zatvarač zaglavio (iznutra i izvana). Sapun će učiniti to da zatvarač nastavi kliziti kao da se ništa nije dogodilo. Ovaj trik mogao bi vas spasiti mnogo muka i neugodnosti u budućnosti.

2. Reciklirajte stare satenske vrpce

4. Začinite sako remenom

Slično kao što satenskom vrpcom, maramom ili torbicom možete istaknuti struk, to vrijedi i za remen. Najnoviji trend za kojim su se pomamile slavne trendseterice je remen na sako. Začinite li svoje poslovno odijelo fora remenom i odgovarajućim parom štikli, izgledat ćete formalno i chic u jednom, a najbolje od svega je to što ovaj look prolazi za gotovo sve dnevne i večernje prilike.

5. Birajte manje torbe