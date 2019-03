Snježana Mehun centrom grada prošetala u čizmama koje bi se malo tko usudio isfurati

1/6

Poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Mehun poznata je kao žena koja voli eksperimentirati s modom i definitivno se ubraja u kategoriju žena koje se udobno osjećaju u ženstvenim i seksi stajlinzima, pa ćemo je tako češće vidjeti u potpeticama i haljini, nego u tenisicama i trenirci. Poznata Hrvatica viđena je na subotnjoj špici u Zagrebu odjevena u jednu od upravo takvih odjevnih kombinacija, no umjesto pripijenom haljinom ili dekolteom, poduzetnica je ovog puta pažnju plijenila seksi čizmama. Crnu košulju-haljinu od satena i crnu kožnu jaknu lijepa poduzetnica je začinila visokim čizmama do iznad koljena, koje bi se malo koja žena usudila isfurati, posebice usred bijela dana. Osim ultravisokih potpetica, čizme krasi i upečatljiva tirkizna boja koja vrišti - 'primijetite me!', no možda je upravo to ono što je lijepa vlasnica modnog brenda Duchess nastojala postići.