Slavna ljepotica isfurala najpoželjniji stajling sezone i pritom pokazala zavidne trbušnjake

1/191

Model, influencerica i nekadašnja Miss Universe Olivia Culpo viđena je u društvu prijatelja ispred jednog restorana u Miamiju. Slavna ljepotica u Miamiju odmara već nekoliko dana, a nedavno je ondje snimljena i tijekom sunčanja na plaži. Atraktivna misica, koju smo imali prilike gledati u reality showu 'Model Squad', plijenila je pažnju odjevena u crop vestu i trenutno vrlo popularne 'cargo' hlače za kojim luduju istinske modne ovisnice, a oba komada odjeće, uključujući i remen, nose potpis modne kuće Fendi. Cjelokupan stajling 26-godišnja ljepotica je upotpunila bež štiklama s potpisom dizajnera Stuarta Weitzmana te popularnim naušnicama s potpisom Jennifer Fisher. Inače, bež boja od glave do pete trenutno slovi za najpoželjniji trend sezone, a lijepa Olivia uvijek pazi da je u skladu s trendovima, jer ipak joj je to u opisu posla. Slavna brineta u vezi je s igračem američkog nogometa Dannyjem Amendolom, a ranije je bila u dvogodišnjoj vezi s pjevačem Nickom Jonasom, sadašnjim suprugom glumice i također bivše misice Priyanke Chopre. Osim modelingom, Culpo se već neko vrijeme pokušava probiti u Hollywoodu, glumeći većinom kraće uloge poput one u filmu 'The Other Woman', a njezina zadnja uloga na filmu je ona u novoj romantičnoj komediji 'Osjećam se lijepa'.