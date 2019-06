Skuhali smo nekoliko jela najpoznatijih kuhara na svijetu. Slijedite naše savjete i uspjeh vam je garantiran

Mediteranska kuhinja doživjela je unatrag nekoliko posljednjih godina renesansu na globalnoj kulinarskoj sceni. Jela na koja se nekad gledalo s visoka, kao na jela koja su siromašni emigranti sa sobom raznosili po svijetu, danas se redovito nalaze na menijima vrhunskih restorana. Ne postoji nijedan glasoviti chef koji se u nekom trenutku svoje karijere nije dohvatio nekog recepta iz nonine kuhinje. A što im je većini zajedničko? Kraljica mediteranske kuhinje, veličanstvena rajčica

To, dakako, znači da se ta težačka kuhinja s vremenom počela mijenjati, da ne kažemo podizati na višu razinu. Tako su i sva ta jela kojih su se oni dohvatili postala pomalo zastrašujuća u smislu tehničke zahtjevnosti. Prekopali smo Internet, zasukali rukave i odlučili provjeriti do koje se mjere njihovi tanjuri u kućnoj radinosti mogu replicirati.

Prepoznali su to i vrhunski kuhari diljem svijeta. Dok su još pred svega nekoliko desetljeća najpoznatije perjanice mediteranske kuhinje spremali isključivo u diskreciji svojih domova, ne bi li ukućanima servirali favorite poput raznoraznih jednostavnih tjestenina, rižota i juha, danas je nemoguće naći chefa koji drži do sebe, a da i ovdje nije ostavio svog traga.

On je, uz Jamieja Olivera, vjerojatno najpoznatiji britanski kuhar na svijetu. Ramsay je chef poznat po svom kratkom fitilju, jeziku bez dlake i činjenici što već godinama koketira s različitim TV formatima, a sve u dobroj nadi da ipak malo educira ljude o tome što kvalitetna hrana zapravo znači. I, začudo, bez obzira na to što pod svojom kapom drži nekoliko prestižnih Michellinovih zvjezdica, uvjerili smo se da su njegovi recepti i više nego izvedivi.

Na maslinovom ulju popržite kim, luk i češnjak, dok ne omekšaju. Dodate papriku i čili. Nakon što malo omekša, dodajte Bio rajčicu. Kuhajte dok se smjesa ne zgusne do konzistencije gustog umaka. Napravite mjesta za jaja. Nakon što dodate jaja, tavu prekrijte i kuhajte na laganoj vatri nekih 5 minuta. U međuvremenu tostirajte kruh, a Shakshuku na kraju posipajte nasjeckanim mladim lukom i korijanderom.

Vrijeme je ručka, a čime ga bolje započeti nego juhom. Jer, iza ovog francuskog naziva koje s lakoćom slama jezik krije se upravo to – juha. I to ni više, ni manje nego riblja juha. O tome koliko ćete si zagorčati život ovisi o vama.

Julia Child, američka kuharica koja je Ameriku i njene žitelje upoznala s francuskom kuhinjom, tvrdila je, doduše, da se ljepota ovog recepta krije u njegovoj jednostavnosti. Riječ je, naime, o čobancu koji bi provansalski ribari spremali od ribe koja bi im ostala nakon smjene. S godinama se ovaj recept zastrašujuće zakomplicirao. Uvjerili smo se u to pripremajući se za kuhanje Bouillabaissea. Nakon desetaka pregledanih videa, shvatili smo da je Julia možda ipak stvari mogla posložiti jednostavnije. Ovo jelo, barem ne onako kako ga je raspisala glasovita američka kuharica, nije namijenjeno početnicima. To, ipak, ne znači da se ne biste trebali odvažiti. Na greškama se uči, a za Bouillabaisse se isplati potruditi. Samo računajte na to da si oslobodite popodne. Budući da smo mi mazohisti, uživali smo u procesu.