Severina čestitala rođendan svom stilistu – pa dobila pusu u uho!

Dragi moj prijatelju, sretan ti rođendan i da ti se ostvari sve što je dobro za tebe ❤️ Hvala ti za sve naše godine radosti. Svijet bi bio ljepše mjesto da je više takvih kao Ti, @petartrbovic... #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Jan 13, 2018 at 8:03am PST