Retro izdanje najljepše holivudske plavuše: Sve je očarala u stajlingu starom osam godina

Novi, deveti film slavnog Quentina Tarantina 'Once Upon A Time In Hollywood' sinoć je doživio svoju svečanu premijeru na prestižnom filmskom festivalu u Cannesu. Uz vojsku zvijezda s holivudske A-liste, crvenim tepihom prošetala se slavna australska ljepotica Margot Robbie koja u novom Tarantinovom uratku utjelovljuje lik tragično preminule glumice Sharon Tate

Na glasu kao jedna od najljepših holivudskih plavuša, 28-godišnja Margot Robbie mnoge je iznenadila izdanjem na crvenom tepihu svečane premijere odbacivši ideju o nošenju raskošne haljine u prilog kombinaciji inspiriranoj modom 60-ih i likom glumice Sharon Tate, kojeg utjelovljuje u novom redateljskom uratku Quentina Tarantina.

Pridruživši se holivudskim velikanima Leonardu DiCapriju i Bradu Pittu na crvenom tepihu, Margot Robbie plijenila je poglede u otkačenoj dvobojnoj tunici s pripadajućim hlačama ukrašenim presijavajućim ljuskicama. Kao što se moglo očekivati, spomenutu kombinaciju u duhu 60-ih potpisuje francuska modna kuća Chanel, u čijim se kreacijama ova australska zvijezda često može vidjeti na svečanim događanjima, a nedavno je objavljeno kako će se pridružiti glumicama Keiri Knightley i Kristen Stewart u ulozi zaštitnog lica parfema s potpisom Chanela.

Kombinacija sjajnih crnih hlača i dvobojne tunike A-kroja s detaljem mašne ukrašene ružom premijerno je predstavljena 2011. godine u sklopu Chanelove ljetne kolekcije visoke mode, a za njezino posebno modno izdanje na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu zaslužna je nekoć desna ruka Anne Wintour, danas uspješna modna stilistica Kate Young.