Nekoć su kožne ravne natikače bile must have, a za sve one koji ih još uvijek kriju negdje na dnu svog ormara oduševit će vijest da su ponovno u trendu

Udobna obuća u kojoj će naša noga disati ljeti je sve što nam treba. Upravo zato mnoge će modne ovisnice oduševiti vijest da će ove sezone natikače biti poželjnije no ikad. Možda još bolja vijest je da se u modu vraćaju modeli bez pete, potpuno ravnih potplata koji osiguravaju dodatnu udobnost u gradskim šetnjama.

Visoke potpetice i sandale s blok petama na neko vrijeme možete zaboraviti, jer gotovo svih high street brendovi na svoje su police već poslagali razne modele ove zahvalne ljetne obuće.

Osim što su izuzetno praktične, odlično će se uklopiti u gotovo svaki stil te prilagoditi raznim situacijama.