Pronašli smo haljine koje ćete ove jeseni obožavati nositi od jutra do mraka

Iako mnogi smatraju kako sezona nošenja haljina završava zadnjim danom ljeta, to nije točno. Lepršave i efektne haljine itekako će biti popularne ove jeseni. Raznorazni neodoljivi modeli već su naveliko počeli puniti police trgovina pa je sada pravo vrijeme da prije svih ulovite one najzanimljivije

Svim navedenim modelima, koji najčešće sežu do pola lista ili tik do gležnja, zajednička je karakteristika svestranost, odnosno mogućnost kombiniranja s različitim modelima obuće i odjevnim komadima, a pravilnim načinom stiliziranja predstavljat će idealan odabir od jutra do mraka.

Svoje police trgovina popularni high street brendovi već su naveliko krenuli popunjavati komadima namijenjenim novoj modnoj sezoni, a poput razvikanih dizajnerskih imena također nude vlastite verzije trendovskih haljina po pristupačnim cijenama koje će u narednim mjesecima nesumnjivo dominirati modnom scenom.