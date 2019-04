Prelijepa glumica dokaz je da mala crna haljina nikad ne izlazi iz mode

1/195

Britanska glumica Gemma Chan, koja je svjetsku prepoznatljivost stekla ulogama u filmovima 'Suludo bogati Azijci' i 'Mary Queen of Scots', bila je jedna od glavnih zvijezdi 27. izdanja dodjele nagrada Inspiration Awards Gala u organizaciji udruge Apex for Youth čiji je cilj pružanje mogućnosti imigrantskim obiteljima iz Azije u New Yorku. Na svečanom događanju ova slavna 36- godišnja glumica ponovno je dokazala titulu nove modne ikone zablistavši u bezvremenskoj, maloj crnoj haljini. Riječ je o kreaciji s potpisom iznimno popularnog brenda Monse koja se, uz asimetričan kroj, ističe detaljem dugog rukava i drapirane crne tkanine na području struka. Elegantno izdanje kreirano za dodjelu nagrada, Gemma Chan kompletirala je crnim komadima u znaku satenskih salonki i torbice clutch sa zlatnim detaljima, dok se po pitanju frizure odlučila za nemarnu punđu s razdjeljkom koja je oplemenila make-up u znaku klasičnog crvenog ruža.