Prekrasna kosa i intezivna boja u isto vrijeme - nova Kérastase Chroma Absolu

Uz novu Kérastase Chroma Absolu ne postoji strah od promjene, samo lijepa i njegovana kosa, uz intenzivnu boju baš svaki put

Njegovana kosa svojevrstan je „must have“. Razni čimbenici iz naše okoline utječu na stanje naše kose, a posebnu njegu traži obojena kosa. Poznato je da mnoge dame strahuju od mijenjanja boje kose. Učestalo termičko stiliziranje, stres i današnji ubrzan način života, sve su to čimbenici koji itekako utječu na kosu. Također, voda lakše prodire u obojanu kosu te oštećuje protein i izbljeđuje boju. UV zrake uzrokuju gubitak lipida zbog čega je kosa beživotna i slaba, a češljanje uzrokuje lomljenje, beživotnost i friz učinak. Sve ove prepreke do lijepe i zdrave obojane kose uklanja čuveni brend za njegu kose Kérastase i to svojom novom linijom Chroma Absolu.

Boja je jedan od najuzbudljivijih aspekata kose o kakvoj sanjamo, barem zbog toga što trenutačno preobražava izgled i stav. Linija Chroma Absolu temelji se na dubokom razumijevanju izazova koji se javljaju kod obojane kose te nudi personalizirano kiselo djelovanje kako bi se kosa u potpunosti obnovila te tako stvorila kvalitetna baza za prekrasnu i dugotrajnu boju. Kérastase se oduvijek vodi time kako njega kose zadržava primat te kako mora biti poduprta znanošću. Tako se najnovija linija temelji na spoju kiselina – vinska, mliječna i aminokiselina i drevna biljka Centella Asiatica, čine ovu liniju potpunom revolucijom za obojenu kosu.

Kolekcija Chroma Absolu nudi širok spektar proizvoda koji su namijenjeni svim tipovima obojane kose. Cijeli proces njege podijeljen je u tri etape: kupka, njega i zaštita, te zvijezda proizvod: Chroma Gloss, zaglađujući tretman za naglašeni sjaj kose.

Predstavljanju nove linije čiji je moto „Usuditi se“ – nisu odoljele ni poznate Kérastase ekspertice i koloristice za kosu, Teuta Mesaroš i Evelin Benković, koje su podijelile svoja iskustva vezana uz bojanje i održavanje obojane kose. Iva Jerković, voditeljica i vlasnica Kérastase salona LaRita, također nije skrivala oduševljenje novom linijom.

Kolekcija Chroma Absolu nudi širok spektar proizvoda koji su namijenjeni svim tipovima obojane kose.. Kupka Chroma Respect bogata je aminokiselinama i ekstraktom biljke Centella Asiatica, a namijenjena je za tanku do srednje gustu kosu. Bogata kupka Chroma Respect sadrži mliječnu kiselinu i ekstrakt biljke Centella Asiatica i pogodna je za gustu do jako gustu kosu. Obje kupke sadržavaju formulu koja čisti kosu te intenzivno njeguje vlakna kako bi zaštitila boju od blijeđenja. Nakon kupke slijedi njega. Ako je vaša kosa tanka do srednje gusta, odabir će pasti na regenerator Cica Chroma. Za gustu do jako gustu kosu namijenjena je maska Chroma Filler, s formulom koja prodire u jezgru kose za 92 % snažnije vlasi. Oba preparata popunjavaju oštećenja i jačaju kosu iznutra za zdraviji izgled, mekoću i sjajniju i očuvanu boju. U kategoriji njege nalaze se još dva univerzalna proizvoda predviđena za sve tipove obojane kose.

Apsolutna zvijezda ove kolekcije je do sada neviđeni zaglađujući tretman za kosu – Chroma Gloss, a moguće ga je raditi u vlastitom domu i mnoge oduševljene beauty entuzijastice i stručnjaci za kosu ga ističu kao nešto što do sada nisu vidjeli. Sadrži inovativnu formulu koja intenzivno njeguje vlakna transformirajući i zatvarajući površinu za smanjenu poroznost, intenzivnu mekoću i blistav sjaj. Kosa izgleda snažno, a boja traje duže. Krajnji korak je zaštita - Serum chroma thermique čija hidratantna formula njeguje obojenu kosu i istovremeno intenzivno štiti od vanjskih negativnih čimbenika poput oštećenja uzrokovanih UV zračenjem, vlage, topline i oksidativnog stresa. Kérastase je osmislio i preparate koji se koriste isključivo u salonu, nakon i između bojanja. Riječ je o Koncentratu Acide Aminé Fusio-Dose i Boosteru Resurfaçant Fusio-Dose. Koncentrat Acide Aminé Fusio-Dose. Oba preparata intenzivno njeguju vlakna, osvježavaju sjaj i živahnost te pomažu u očuvanju zdravog izgleda kose nakon bojanja.

Uz novu Kérastase Chroma Absolu liniju ne postoji strah od promjene, samo zavidno lijepa kosa, uz intenzivnu boju baš svaki put. Uživanje u transformaciji nikada nije bilo luksuznije i učinkovitije.