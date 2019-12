Osvojite povratne karte i smještaj za dvije osobe na Sejšelima

1) UVODNE NAPOMENE

Hrvatski Telekom d.d., Radnička 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja: 'Vodimo vas na petodnevno putovanje na Sejšele!' (u daljnem tekstu: Natjecanje).

Natjecanje se održava u razdoblju od 9. do 19. prosinca 2019. u svrhu promocije tportala, Etoursa, Turkish Airlinesa i Turističke zajednice Sejšela, na Instagram stranici tportala na adresi https://www.instagram.com/tportal.hr/

Imena dobitnika objavit ćemo u ponedjeljak, 23. prosinca 2019. na Instagram stranici tportala i na www.tportal.hr.

Pravila Natjecanja bit će objavljena na internetskoj stranici www.tportal.hr.

Partneri natjecanja su Turkish Airlines i Turistička zajednica Sejšela.

2) PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zaposlenici Organizatora i Partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) ne mogu sudjelovati u Natjecanju.

3) KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u Natjecanju potrebno je na društvenoj mreži Instagram na adresi https://www.instagram.com/tportal.hr/ objaviti fotografiju na temu # volimputovati te u opis fotografije staviti sljedeće hashtagove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal

Čitatelji mogu sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a jedna prijava smije sadržavati jednu fotografiju. O pobjednicima odlučuje tročlani žiri u sastavu: Sabina Ćerimagić Babić i Omer Postoglu (Turkish Airlines) te Mirela Hegediš Horvat (tportal.hr). Najkreativniji po izboru žirija osvaja nagradu.

Instagram profil sudionika u Natjecanju treba biti javan kako bi objavljena fotografija bila vidljiva i uzeta u obzir pri odabiru.

4) OGRANIČENJA SADRŽAJA

Svaki prijavljena fotografija mora biti izvorni rad sudionika Natječaja.

Prijavljeni sadržaj može prikazivati osobe starije od 18 godina uz njihovu privolu.

Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji krši tuđa autorska ili intelektualna prava, omalovažava Organizatora, bilo koju osobu, instituciju ili organizaciju.

Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je neprikladan, klevetnički, podrugljiv; koji potiče na mržnju, rasizam ili nanosi štetu bilo kojoj skupini ili pojedincu; koji potiče na diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi. Prijavljeni sadržaj ne smije sadržavati materijal koji je nezakonit, koji krši ili je protivan zakonima Republike Hrvatske. Sudionik u potpunosti snosi svu odgovornost u slučaju kršenja navedenih ograničenja sadržaja.

5) DODJELA NAGRADA

Dobitnici nagrada o dobitku će biti obaviješteni putem Instagrama u ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Glavna nagrada su dvije povratne aviokarte Turkish Airlinesa i petodnevni smještaj na Sejšelima (smještaj na jednom otoku za 2 noći i na drugom otoku za 3 noći), transfer između otoka trajektom, transfer do i od zračne luke do hotela, transfer do i od pristaništa do hotela, izleti na 2 otoka.

Uvjeti nagrade:

Nagrada vrijedi za dvije osobe na bazi doručka u jednoj dvokrevetnoj sobi

Nagrada nije primjenjiva u vrhuncu sezone / glavnih školskih praznika, Uskrsa, ljetnih praznika, Božića, Nove godine itd.

Nagrada nije promjenjiva

Datum moraju dogovoriti obje strane, a potvrde rezervacija će ovisiti o popunjenosti hotela te zrakoplova.

Preuzimanjem nagrade i potpisom prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Ako se dobitnik povratno ne javi Organizatoru u roku od 10 dana od postignutog rezultata, znači da se odriče prava na nagradu, a Organizator zadržava pravo dodjeljivanja nagrade sljedećem dobitniku. Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada navedenih u ovim Pravilima.

6) POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Nagradnom natječaju.

7) RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

8) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator i Partneri obrađuju njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svrhu provođenja Nagradnog natječaja. Također, pod uvjetom da je Sudionik dao privolu Organizator će proslijediti podatke Turkish Airlinesu i Turističkoj zajednici Sejšela u svrhu njihovih promo aktivnosti.

Organizator je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Radi izbjegavanja nejasnoća Turkish Airlines i Turistička zajednica Sejšela je zasebni voditelj obrade. Kontakt Organizatora za pitanja zaštite osobnih podataka je osobni.podaci@t.ht.hr.

Osobni podaci se obrađuju u svrhe provedbe Nagradnog natječaja, a temeljem privole za sudjelovanjem u natječaju. Dodatno, osobni podaci se prosljeđuju Turkish Airlinesu i Turističkoj zajednici Sejšela temeljem dodatne privole.

Primatelji podataka u svrhe realizacije Nagradnog natječaja su Partneri.

Sudionik ima pravo zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Također, Sudionik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, izuzev privole za prosljeđivanje podataka Turkish Airlinesu i Turističkoj zajednici Sejšela u svrhe njihovih promo aktivnosti.

9) PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice www.tportal.hr.

10) IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem stranice www.tportal.hr.