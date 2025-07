Prava senzacija: Superjahta budućnosti iz Dubrovnika stigla u Split

M.D. 25.07.2025 u 15:22

Jahta This Is It, superjahta duga 43,5 metara i široka 14,5 metara, usidrila se u splitsku luku, nakon što je nedavno viđena i kod Dubrovnika. Ovaj rijetki katamaran, poznat kao 'najzloglasnija jahta na svijetu', može se unajmiti za 350.000 eura tjedno. Izrađena od aluminija i pokretana MTU motorima, krstari brzinom do 21 čvora te ima doseg od 3.600 nautičkih milja. Luksuz uključuje šest prostranih kabina s podnim prozorima i krovnim svjetlarnicima, dizajniranih od strane The Italian Sea Group, dok 12 članova posade, uključujući kapetana, terapeuta i stručnjaka za vodene sportove, osigurava vrhunsku uslugu i prilagođava se željama gostiju.