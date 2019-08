Pogledajte kolekciju obuće koju je slavna Kosovarka kreirala u suradnji s brendom Deichmann

1/13

Rita Ora, britanska glazbena zvijezda kosovskih korijena, uživa provocirati javnost svojim hrabrim izdanjima. Atraktivna glazbenica spremno je pozirala i za novu kampanju popularnog njemačkog brenda obuće Deichmann u fotosessionu u kojem je pokazala svoju seksi stranu. Radi se o limitiranoj kolekciji čizama, cipela na petu i tenisica. Inače, plavokosa pjevačica poznata po hitovima poput 'Let You Love Me',' Anywhere' ili 'Your Song', nastupit će 30. kolovoza u Zadru.