Plus size ljepotica uskočila u bikini i pokazala svu raskoš svojih oblina

Plus size model Iskra Lawrence plijenila je pažnju na plaži u Miamiju, gdje je snimala modnu kampanju za brend kupaćih kostima Aerie. 28-godišnja Britanka bila je prava senzacija, izmijenivši za potrebe snimanja desetke kupaćih kostima, a svi do jednog u prvi su plan istaknuli njezine raskošne obline na koje je slavna plus size ljepotica itekako ponosna. Kao pobornica prirodne ljepote i tjelesnih figura svih oblika i konfekcijskih veličina, plavokosa ljepotica stalno naglašava koliko je važno prihvatiti i voljeti svoje tijelo sa svim nedostacima, stoga nimalo ne čudi to što je snimanje odradila s pregršt samopouzdanja, barem ako je suditi prema fotografijama na kojima zavodljivo pozira za kameru.