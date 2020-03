Ovom je modnom brendu Kate Middleton vjerna više od desetljeća

Britanska vojvotkinja Kate Middleton poznata je po konzervativnom stilu u kojem vješto kombinira skupe dizajnerske komade s onima iz ponude lanaca ulične mode, ali i ljubavi prema domaćim, britanskim dizajnerima, pa tako često bira za važnije događaje kreacije s potpisom modne kuće Alexander McQueen, a kad je riječ o torbicama u njenom ormaru posebno mjesto zauzima brend Mulberry, čije modele nosi već godinama

Gotovo redovito za svečane događaje Kate Middleton nosi kreacije s potpisom Alexandrea McQueena, u čijoj se vjenčanici i udala. Iako lijepu vojvotkinju nerijetko možemo vidjeti u komadima iz popularne Zare, u njezinoj garderobi nalazi se i kreacije poznatih britanskih dizajnera poput Emilije Wickstead, Temperley London, Jenny Packham, Erdema i drugih. No kad su torbe u pitanju najčešće se može vidjeti s modelom kultnog engleskog brenda Mulberry.

Kultni model Bayswater clutch torbice Kate Middleton ima u nekoliko boja, kako bi ih prilagodila svakom stajlingu.

Osim modnih dodataka, ovaj kultni britanski brend u svojoj kolekciju nudi i odjeću. Toga do prije nekoliko godina nije bila svjesna ni Kate Middleton, koja se 2011. povjerila urednici jednog britanskog modnog časopisa, da je to tek tad otkrila odjeću s potpisom Mulberryja. Svoju garderobu od tada je obogatila s nekoliko njihovih pomno biranih odjevnih komada, no torbicama se zato redovito vraća.