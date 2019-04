Ovih pet modela kupaćih kostima vladat će ljetnom sezonom

Bez obzira na to planirate li proljetni odmor ili odbrojavate dane do ljeta, sezona kupaćih kostima opasno se približava, a ovih pet modela, ako je suditi prema aktualnoj modnoj ponudi, obilježit će novu ljetnu sezonu

Klasični jednodijelni kupaći kostim ili bikini nikada ne izlazi iz stila, no nova ljetna sezona donosi nekoliko uzbudljivih trendova koje se itekako isplati isprobati. Od retro modela poput bikini topa sa žicom i gaćica visokog struka do jednodijelnih kostima izazovnih proreza, ovih pet modela zavladat će ljetnim mjesecima.

Kupaći kostimi i bikiniji visokog proreza

Fasciniranost modne industrije odjevnim komadima koji su veliku popularnost doživjeli 80-ih godina vidljiv je i po pitanju popularnih kupaćih kostima i bikinija. Modeli visokog proreza, od jednodijelnih inačica do bikinija koji stavljaju stražnjicu u fokus, u novoj ljetnoj sezoni predstavljaju modni must have.