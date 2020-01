Ova pravnica otišla je na mjesec dana u Afriku. Nije ni slutila koliko će joj se život promijeniti, a ono što je ondje doživjela i vas će natjerati na razmišljanje!

Josipa Živčić mlada je zagrebačka pravnica. Godinama je sanjala o tome da ode volontirati u Afriku i onda joj se želja konačno ostvarila. Upoznajte drugačije lice Afrike kroz njene oči i provjerite što ju je to toliko ganulo da je s grupom volonterki pokrenula vlastitu udrugu koja danas pomaže djeci u Tanzaniji

Bez obzira što mislili o Africi, velike su šanse da kad o njoj razmišljate mislite u velikim ekstremima. Priče koje taj kontinent prate su često ili suviše crne ili su pak previše romantizirane zahvaljujući filmovima poput Moja Afrika.

Istina se zasigurno krije negdje u sredini. Niti je život u Africi non-stop safari niti je baš tolika noćna mora do koje ne dopiru struja, internet i vijesti iz velikog bijelog svijeta. No da je ipak svjetovima daleko od stvarnosti koju mi živimo, jest. Ne nužno u lošem smislu. Potvrđuje nam to priča Josipe Živčić, mlade pravnice kojoj je rad s afričkom siročadi zauvijek promijenio život.