O osmijehu poznate operne dive Martina Tomčić Moskaljov brine poliklinika TIM DENT Miličić

Poznata operna mezzosopranistica i članica žirija Supertalenta, Martina Tomčić Moskaljov, poklonila je svoje povjerenje i brigu o svom osmijehu stručnjacima poliklinike TIM DENT Miličić

Poliklinika TIM DENT Miličić prepoznata je kao imperativ kada se radi o stvaranju popularnih hollywoodskih osmijeha keramičkim ljuskicama te ugradnji dentalnih implantata. Keramičke ljuskice stomatološki su nadomjestak, koji se postavlja na površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega tri posjete liječniku dentalne medicine. Zubni implantati – jedino trajno rješenje za nedostatak zuba! Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat je bolji, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da oni nose most . Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen) s ljudskim tijelom. Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova. Danas najveći stručnjaci na području dentalne implantologije smatraju kako imedijatna (trenutačna) ugradnja zubnih implantata ima prednosti. Prevladava mišljenje kako se nova kost uz implantat stvara puno brže, ako se implantat odmah optereti – znači, ako se na njega odmah postavlja protetski nadomjestak (kruna ili most).

„U stomatološkoj poliklinici TIM DENT – Miličić teži se imedijatnom opterećenju implantata kada god je to moguće, čime se olakšava cijeli tretman pacijentima, jer sve obave prilikom jednog dolaska u ordinaciju. Upravo po ovom imedijatnom opterećenju implantata, poliklinika TIM DENT Miličić se razlikuje od ostalih stomatoloških ordinacija“ – navodi dr.med.dent. Marko Miličić, jedan od vodećih oralnih kirurga i implantologa u Hrvatskoj, s iskustvom s preko 10 000 ugrađenih implantata.

