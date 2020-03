Ni koronavirus nije izgovor: Španjolski trener dosjetio se načina kako ostati u top formi u izolaciji

Španjolski kondicijski trener postao je hit na društvenim mrežama nakon što se istima krenuo širiti video njegovog prvog treninga u vrijeme korone. Okupio je sve susjede iz kvarta i 'razgibao' ih u vrijeme karantene

‘Unatoč svim okolnostima, nema izgovara, vježbati se mora’, govorio je trener i instruktor, a sve je zabilježeno na videu koji je pregledalo nekoliko milijuna ljudi na društvenim mrežama.

Vlasnik teretane u kojoj radi spomenuti trener otkrio je španjolskim medijima da je Gonzalo okupio susjede putem Whats App grupe.

‘Svi susjedi već su danima u zatvorenom i to im teško pada. No, sada barem imaju jednu rutinu u toj karanteni. Treningu su se mnogi odazvali. To je siguran i zdrav način i pomaže ljudima da se nose s ovom kriznom situacijom’, rekao je vlasnik teretane.