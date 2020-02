Ne boji se starenja: Ponosna sam što ću uskoro proslaviti 46. rođendan

Eva Mendes, prelijepa glumica kubanskih korijena koja s glumcem Ryanom Goslingom ima dvije kćeri, po mnogima je jedna od najljepših dama u Hollywoodu

'Ne mislim kako je to bio zlonamjeran komentar, no još je opasnije to što nije bio takav jer je u današnjem društvu uvriježeno kako je starenje nešto čega bismo se trebali sramiti ili bojati', rekla je Eva koja će 5. ožujka proslaviti 46. rođendan.

Dodala je i kako misli kako je zastarjelo mišljenje kako se žene ne pita za godine.

'Rado ću vam odgovoriti koliko imam godina. Uskoro ću napuniti 46 godina i to me pomalo šokira. Ali ponosna sam na to. Htjela sam se reci nešto toj osobi... Osjećala sam da joj trebam objasniti da mislim da to nije bilo zlonamjerno, a da ona misli da me uvrijedila', nastavila je glumica koja se povukla iz svijeta showbizza te se fokusirala na obitelj, ali i svoju modnu liniju.