Napravila je samo jednu korekciju na licu: Blake Lively slavi rođendan, a ovako se mijenjala tijekom karijere

D.A. Morić 23.08.2024 u 21:40

Blake Lively se proslavila zahvaljujući kultnoj teen seriji 'Tračerica', koja se emitirala od 2007. do 2012. godine. Mnogi je i danas pamte po liku razmažene bogatašice, Serene Van der Woodsen, po kojoj je mnogi i danas pamte. Neki je se sjećaju i po ulozi u filmu 'Čarobne hlače' iz 2005. godine. Od tada se nije previše promijenila, no evidentno je da se podvrgnula operaciji nosa. Vjeruje se da je to jedina korekcija koju je dosad napravila. Lijepa glumica godinama je vjerna dugoj kosi, a poznata je po svom nepogrešivom modnom ukusu i da se ne boji kročiti vlastitim modnim putem. U nedjelju slavi 37. rođendan, a kroz fotografije se prisjećamo kako je izgledala tijekom karijere.